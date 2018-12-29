“الوحدة” يكشف عن الحالة الصحية لرئيس النادي بعد الوعكة الصحية عقب الفوز على الأهلي

كشف نادي الوحدة عن الحالة الصحية لرئيس النادي حاتم خيمي، عقب إصابته بوعكة صحية بعد تسجيل نادي الوحدة للهدف الثاني في الدقيقة 90+9 من مباراته مع الأهلي في الجولة الـ15 من الدوري.
وأوضح النادي أن الرئيس حاتم خيمي تجاوز العارض الصحي الذي تعرض له نهاية اللقاء، وغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه وهو الآن بصحة جيدة، مضيفاً أنه بعد خروجه مباشرة من المستشفى، تابع الحالة الصحية للاعب علي النمر الذي لا زال يجري الفحوصات الطبية.
يُذكر أن الوحدة حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على الأهلي بنتيجة 2-1 وأصبح رصيده 24 نقطة احتل بها المركز السادس، فيما استقر الأهلي في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.وفق “أخبار 24”.