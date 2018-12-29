المريسل يهاجم حكم مباراة الفتح والنصر

أبدى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل استياءه الشديد من قرارات الإسباني ألبيرتو مالينكو، حكم مباراة الفتح والنصر التي انتهت قبل قليل.
وعلق عبدالعزيز المريسل على بعض القرارات التحيكيمة الجدلية في مباراة الفتح والنصر اليوم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وعن لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو، علق عبدالعزيز المريسل قائلًا: “بالنسبة للقطات الفار بصراحة استغرب استدعاء الحكم لحالات واضحة ولا فيها أي شيء”.
وتابع عبدالعزيز المريسل تغريدته قائلًا: “بينما الحالة التي فيها اشتباه ضربة جزاء لحمد الله ضد ياسين حمزة لم يتم استدعاء الحكم!!”. وفق “المواطن”.
وأكد عبدالعزيز المريسل أن لاعب النصر كريستيان راموس لا يستحق الحصول على البطاقة الحمراء، وقال: “لا يوجد أي تلامس الحكم يجب أن يتراجع عن طرد راموس”.
وبشأن ركلة الجزاء التي حصل عليها الفتح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، علق عبدالعزيز المريسل قائلًا: “لا ضربة جزاء الفتح الحكم يجب أن يلغي قراره”.
وامتدت انتقادات عبدالعزيز المريسل لتشمل المدرب البرتغالي هيلدر وأداء لاعبي النصر في مباراة الفتح اليوم، وقال: “مدري وش أنتقد؟! خطأ المدرب في التشكيلة أو برود اللاعبين أو مهازل الفار أو مهازل الحكم كلها اجتمعت”.