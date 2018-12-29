الوحدة يضرب الأهلي بثنائية ويرسله إلى المركز السادس

حقق الوحدة فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف الوحدة روملو أوتيرو من تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة عند الدقيقة (5)، وسجل هدف الوحدة الثاني لاعبه ماركوس جيلرمي (99)، وسجل للأهلي السوري عمر السومة التعادل من ضربة جزاء عند الدقيقة 93 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة ارتفع الوحدة برصيده إلى 24 نقطة فيما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري.وفق “الرياض”.