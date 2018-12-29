أحمد موسى يُوجّه رسالة لجماهير النصر: سوف تفخرون بأداء اللاعبين في نهاية الدوري

وجَّه جناح نادي النصر اللاعب النيجيري “أحمد موسى”، اليوم الجمعة، رسالةً ناريةً إلى جمهور العالمي عقب تعادله أمام الفتح، وعده فيها بأنهم سوف يفخرون بأداء اللاعبين في نهاية مسابقة الدوري.
كما عبَّر موسى عن إحباطه الشديد من التعادل السلبي أمام مستضيفه الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: “تعرَّضنا لظروف صعبة خلال المباراة واضطررنا جميعاً لبذل مجهود مضاعف لتعويض الطرد”.
كما أكَّد النجم النيجيري، أن المسابقة لا تزال طويلة والخصوم معرضون لفقدان العديد من النقاط، مشيراً إلى التزامه بتنفيذ أوامر المدرّب في أي مكان يطلب منه اللعب فيه، سواءً كان في مركز الجناح أو غيره.وفق “أخبار 24”.