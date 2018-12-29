بعد تخفيضها بنسبة 50% لشهرين.. مصادر: بدء بيع تذاكر قطار الحرمين بالتسعيرة الأصلية

ذكرت مصادر أن قطار الحرمين بدأ خلال الأيام الماضية في بيع تذاكر للركاب بالتسعيرة الأصلية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وكانت المؤسسة خفضت أسعار تذاكر القطار بنسبة 50% على درجتي الضيافة والأعمال لمدة شهرين بدءاً من شهر أكتوبر الماضي، وذلك ضمن الخطة الترويجية للقطار.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلّف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح في وقت سابق أن أسعار التذاكر تم اعتمادها بالاتفاق مع مشغل المشروع “تحالف الشعلة” الإسباني. وفق “أخبار 24”.
وكان الرميح قد أوضح حينها أن سعر الرحلة على درجة الأعمال بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 250 ريالاً (ذهاباً وإياباً)، وعلى درجة الضيافة 150 ريالاً (ذهاباً وإياباً).