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أخبار محلية > بالفيديو.. طفل يدعو قائد طائرة مروحية للهبوط وتناول القهوة في خيمته.. والقائد يلبي دعوته
29/12/2018   1:03 م

بالفيديو.. طفل يدعو قائد طائرة مروحية للهبوط وتناول القهوة في خيمته.. والقائد يلبي دعوته

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يهرول نحو طائرة مروحية على ارتفاع قريب ويدعو قائدها للهبوط أرضاً مع زملائه وتناول القهوة في مخيم والده في البر.

وشاهد قائد الطائرة وزملاؤه المقطع لاحقاً، وقرروا تلبية دعوة الطفل، إذ زاروه ووالده في مخيمهما، وقدموا له هدية تقديراً لدعوته إياهم.

وأكد الطفل سيف الشمري خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن والده وجده علّماه دعوة كل من يمر بالقرب من مخيمهم لتناول القهوة والاستضافة في المخيم، وقد قام بذلك مع قائد المروحية وزملائه تقديراً لتضحياتهم وجهودهم العسكرية في الحد الجنوبي. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طفل يدعو قائد طائرة مروحية للهبوط وتناول القهوة في خيمته.. والقائد يلبي دعوته

أخبار محلية
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