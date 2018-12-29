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أخبار المناطق > اندلاع حريق ضخم بمصنع لطائرات “إيرباص” في ألمانيا.. والخسائر تصل إلى 11 مليون دولار
29/12/2018   12:59 م

اندلاع حريق ضخم بمصنع لطائرات “إيرباص” في ألمانيا.. والخسائر تصل إلى 11 مليون دولار

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اندلع حريق ضخم في أحد المصانع الخاصة بشركة صناعة الطائرات الأوروبية “إيرباص” بألمانيا؛ ما تسبب في وقوع خسائر تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليون دولار.

وأدى الحريق إلى تأِخير في جدول الإنتاج الخاص بالمصنع التابع لشركة “بريميوم أيروتك” في مدينة أوجسبورج؛ بسبب تعثر وارداته من المحركات، إلى جانب تضرر كل طرز “إيرباص” خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع أن تحتاج “إيرباص” إلى عدة أشهر حتى يتم استئناف توفير المكونات التي ينتجها المصنع المحترق والذي يختص في الأساس بإنتاج الهياكل للطائرات المدنية والحربية.

يُشار إلى أن المصنع التابع لشركة “بريميوم أيروتك” ينتج الهياكل للطائرات المدنية والحربية التي تنتجها شركة “إيرباص”. وفق “اخبار 24”.

اندلاع حريق ضخم بمصنع لطائرات “إيرباص” في ألمانيا.. والخسائر تصل إلى 11 مليون دولار

أخبار المناطق
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