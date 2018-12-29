بالصور.. اراسكو تصبغ سماء الجنادرية 33 بـ 3000 بالونة بجناح الخرج

أطلق جناح محافظة الخرج بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادية 33 أكثر من 3000 بالونة ، بالتعاون مع شركة (اراسكو) . غطت البالونات سماء الجنادرية في يومها التاسع وسط صيحات الاهالي والزوار الذين تواجدوا بجناح الخرج وقت اطلاق البالونات ، ووزعت البالونات كذلك على جميع الاطفال حاملة شعار الجناح وشعار اراسكوا .
وتأتي هذه الفعالية ضمن روزنامة برنامج جناح الخرج المنوع بفعالياته الثقافية والترفيهية والتراثية والفنية الشعبية طيلة المهرجان .
هذا وتعتبر شركة (اراسكو) احد ابرز الجهات الداعمة للجناح من أهم المعالم بمحافظة الخرج حيث تأسست عام 1983م وبدأت نشاطها بنطاق محدود من الخدمات والمنتجات التي كانت تقدمها لمساندة قطاع القمح السعودي المزدهر في ذلك الوقت، وتطورت الشركة ففي مطلع العام 1987 في قطاع الأعلاف . تبع ذلك إنشاء صوامع في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ، لتصبح أراسكو بنهاية العام 1997 ومن خلال وحدتها الاستراتيجية الأولى “أراسكو الأعلاف” أكبر منتج للأعلاف المركبة بكافة أنواعها في الشرق الأوسط، وحالياً تعمل أراسكو على تنفيذ خطة للتوسع لرفع سقف إنتاجها من 1.7 إلى 4 مليون طن بحلول العام 2014م.
تقدم (اراسكو) الخدمات والاستشارات للمزارعين المحليين وتوفير المنتجات الزراعية والبيطرية و مدخلات صناعة الأعلاف لقطاعات الدواجن والألبان والماشية.
ويتبعها العديد من المصانع : مصنع اركيم لصناعة مادة الفوسفات لخدمة صناعة الأعلاف، وكذلك اراسكو الأغذية وأراسكو منتجات الذرة المصنع الوحيد لمنتجات الذرة (النشا والجلوكوز) بالمملكة العربية السعودية والخليج، و أراسكو لوجيستكس التي تقدم حلولاً لوجستية متكاملة لوحدات العمل الاستراتيجية التابعة للشركة ولغيرها من العملاء وذلك من خلال أحد أكبر أساطيل النقل البري في المملكة.