رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمس (الجمعة)، فعاليات الكرنفال المصاحب لمهرجان جازان الشتوي الحادي عشر، الذي يحمل شعار “جازان الفل.. مشتى الكل”.
وقدم خلال المهرجان العديد من العروض الشعبية واللوحات التراثية؛ حيث ركزت على إبراز تراث المنطقة وفنونها الشعبية والأزياء، إلى جانب إظهار الحِرف والأعمال اليدوية في مجالات الزراعة والصيد والغوص وتجارة اللؤلؤ بالمنطقة.
وتضمنت المسيرة الكرنفالية، عروضاً تراثية وتقليدية خاصة بجازان، وعروضاً أخرى لموروثات المنطقة وتنوع تراثها, بالإضافة إلى تقديم ألوان من الفنون والرقصات الشعبية والألعاب النارية.
يُشار إلى أن مهرجان جازان الشتوي الحادي عشر ينفذه مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، بالواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.
وفق “أخبار 24”.