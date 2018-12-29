“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة بالرياض وبعض أجزاء الشرقية وأتربة مثارة في الخرج فجر اليوم

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد تنبيهات عدة تفيد بتعرض أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية إلى سحب رعدية ممطرة فجر اليوم (السبت).
وأوضح النظام أن مدينة الرياض سيتواصل فيها استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، لافتاً إلى أن محافظة الخرج ستشهد عوالق ترابية وأتربة مثارة تتسبب في رؤية غير جيدة.
وأضاف أن المنطقة الشرقية وخاصةً بقيق وعرج والدغيمية والظهران والخبر سيستمر فيها تكوّن السحب الرعدية الممطرة، التي يصاحبها نشاط بالرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار. وفق “أخبار 24”.