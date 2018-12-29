8 جهات حكومية تشارك في مواجهة “التستر التجاري” وتمكين الشباب من العمل بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن مشاركة 8 جهات حكومية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري؛ للمساهمة في عمليات القضاء على التستر التجاري وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وقالت وزارة التجارة إن الجهات الثمانية هي “وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار”.
وأضافت أن البرنامج يعمل مع الجهات ذات العلاقة على تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص، وتهيئة الظروف المناسبة لهم مع تقديم الدعم والمساندة من خلال بنك التنمية الاجتماعية ومختلف برامج التمويل، وكذلك القضاء على التستر الموجود في قطاعات عدة منها قطاع البقالات والتجزئة.وفق “أخبار 24”.