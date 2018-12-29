روى الإعلامي عوض الفياض تجربة اختراق حسابه في “واتساب” من قِبل أحد القراصنة محاولاً ابتزاز أصدقائه للحصول على أموال، فيما قدم أحد المختصين التقنيين عدة نصائح لمستخدمي التطبيق للحماية من الاختراق.
وقال الفياض عبر برنامج “ترند السعودية”: إن أحد أصدقائه أرسل إليه رابطاً، فقام بفتحه وترك هاتفه لبضع ساعات ليعود ويجد أحد “الهاكرز” قد اخترق حسابه من خلال كود جماعي أُرسل لعدد من أصدقائه.
وأضاف أنه تواصل مع الدعم الفني لشركة “واتساب”، التي ردت عليه بأن الموظفين عادةً يكونون في إجازة أيام “الكريسماس” وأن الرد على طلبه بتعطيل حسابه قد يتأخر، لتستمر معاناته لمدة يومين.
وأشار إلى أنه تواصل مع شاب سعودي يعمل في مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ ضحايا الاختراق الإلكتروني، حيث أوضح إبراهيم محمد، المختص التقني، أن المشكلة بدأت في إبريل 2018 حينما شكا عدد كبير من مستخدمي واتساب من تعرض حساباتهم للاختراق.
ونصح المستخدمين بحماية حساباتهم، من خلال الدخول على تطبيق واتساب وفتح “الإعدادات” ثم “الحساب” ثم تفعيل “التحقق بخطوتين”، حيث يطلب “رقم سري” و”بريد إلكتروني”، وفي حال تعرض التطبيق للاختراق يمكنك تعطيله من خلال طلب الرقم السري والبريد الإلكتروني من جديد.
وفق “أخبار 24”.