شاهد.. لحظة استهداف “التحالف” لصاروخ “كاتيوشا” ومقاتلين حوثيين كانوا يستعدون للقيام بهجوم

قامت قوات التحالف العربي باستهداف ومهاجمة صاروخ كاتيوشا، كما هاجمت عناصر مسلحة ومقاتلين تابعين للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في أكثر من موقع، إضافة إلى مهاجمة مجموعة أخرى كانت تستعد للقيام بهجوم.
وشملت الاستهدافات مهاجمة 20 عنصراً مسلحاً (مقاتلين) تابعين للميليشيا الحوثية الإرهابية بمحافظة صعدة – مديرية كناف والبقع، إضافة إلى استهداف عناصر مسلحة أخرى في نفس المحافظة أكثر من مرة.
ونجحت قوات التحالف في استهداف ومهاجمة أحد صواريخ “كاتيوشا” إضافة إلى استهداف عناصر مسلحة وذلك بمحافظة حجة – مديرية حرض، كما استهدف التحالف وهاجم عناصر مسلحة كانت تقوم بالتجهيز لهجوم وذلك بمحافظة صعدة -مديرية مجز. وفق “أخبار 24”.
التحالف: استهداف 20 عنصراً مسلحاً تابعين للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.#الإخبارية pic.twitter.com/AM1vWrEJ8N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 28, 2018