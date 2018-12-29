أصيب حاتم خيمي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة بالإغماء عقب تسجيل فريقه الهدف الثاني والفوز في مباراته أمام الأهلي بعد أن كان الأهلي قد تعادل قبلها بدقائق.
وأظهر مقطع فيديو تسجيل لاعب الوحدة البرازيلي ماركوس غوليرمي هدف فوز الوحدة في الدقيقة 90+9 من هجوم خاطف بعد أن شهدت المباراة لحظات توتر كبيرة عقب تسجيل عمر السومة هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 90+4.
وعقب تسجيل الهدف عبر خيمي ومسؤولو نادي الوحدة عن فرحتهم بالهدف واحتضنوا بعضهم، إلا أن خيمي سقط من بين أيديهم على الأرض، فيما أسرع رفاقه بإفاقته والتهوية له، حتى يعود إلى وعيه، في لقطات حملت إثارة كبيرة ما بين تسجيل الهدف وإغماءة رئيس الوحدة.
وفق “أخبار 24”.