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أخبار الخرج > بجناح الخرج (رفعة الرحيل) : حكايتي مع السدو عمرها 90 عاما
28/12/2018   9:59 م

بجناح الخرج (رفعة الرحيل) : حكايتي مع السدو عمرها 90 عاما

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اكملت (رفعة الرحيل) عامها الـثلاثين في موهبتها وحرفتها (السدو) وهي مشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 بجناح (محافظة الخرج) ، وقد ارتبطت موهبتها بالقيادة الحكيمة حيث أهدت (رفعة) أول عمل لها كلوحة سدو لوزارة الداخلية أهدتها للأمير نايف عبدالعزيز (رحمه الله)، ولاقت دعما كبيرا من سموه ، حمل العمل شكل مبنى وزارة الداخلية الحالي في التصميم .   ورثت (رفعة) الحرفة من والدتها -رحمها الله – والتي عملت بها لأكثر من 45 عاما ، وهاهي توّرثها لابنتها ايضا والتي تجيد هذه الحرفة وحرف اخرى .   تعتبر هذه المشاركة الـ 35 لها في مهرجانات مختلفة ، ولم تتوقف عند المهارة فقط بل انتقلت للتدريب ، فهي مدربة معتمدة من مؤسسة (بارع) ومؤسسة (الأميرة نورة) لمدة ستة شهور ، تتعلم المتدربة جزّ الصوف وغسله ونفشه ثم برمه وتلوينه حسب الطلب .  ويتوفر في ركنها بالجنادرية العديد من منتجاتها : خروج الابل والفرس والبِسط ولوحات الاسماء والمعالم التاريخية والحضارية .

بجناح الخرج (رفعة الرحيل) : حكايتي مع السدو عمرها 90 عاما

أخبار الخرج
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