“وطن بلا مخالف”: ترحيل أكثر من 600 ألف مخالف من 2.337 مليون تم ضبطهم

كشفت وزارة الداخلية آخر مستجدات الحملات الميدانية المشتركة “وطن بلا مخالف”، التي انطلقت قبل أكثر من عام، وحتى أمس الخميس لضبط مخالفي الأنظمة.
وأوضحت أن إجمالي المخالفين ممن تم ضبطهم بلغ مليونين و337 ألف مخالف، أكثرهم من مخالفي نظام الإقامة بإجمالي1815487 مخالفاً، وتوزع العدد الباقي بين مخالفي نظامي العمل وأمن الحدود.
وأضافت أنه تم ضبط أكثر من 38.5 ألف ممن حاولوا التسلل لداخل المملكة منهم 51% يمنيون و46% إثيوبيون، كما ضُبط 1799 حاولوا التسلل لخارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن 3190 تورطوا في مساعدة المخالفين، منهم 954 سعودياً، أُخلي سبيل 922 منهم بعد تطبيق الأنظمة، ومتبقٍ 32، وبلغ عدد من تم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13358، منهم 11386 رجلاً، و1972 امرأة.
وبينت أنه تم ترحيل 601152 مخالفاً، وعوقب فورياً 365440 مخالفاً، وأحيل 330226 لبعثاتهم الدبلوماسية من أجل وثائق السفر، وأحيل 404483 لاستكمال الحجوزات.