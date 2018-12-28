فيديو.. “الفريدي” يعبر عن غضبه من التحكيم في مباراة الفتح..ويؤكد: المنافسة موجودة شرط أن تكون بالملعب

كشف أحمد الفريدي لاعب النصر سر اعتراض لاعبي فريقه اليوم عقب نهاية مباراة الفتح، مشيراً إلى أن حالة الطرد أثرت على أداء فريقه، الذي حاول الاعتماد على الهجمات المرتدة إلا أنهم لم يُوفَّقُوا في إحراز الأهداف.
وأوضح الفريدي أن الحكم أنهي المباراة بصافرته عقب ضياع ضربة الجزاء التي احتسبها لصالح نادي الفتح في الدقائق الأخيرة في حين أنه كان هناك 4 دقائق أخرى أضافها الحكم في نهاية المباراة، خاصة مع التوقف لحالات “ڨار- VAR” التي شهدها الشوط الثاني، إلا أن تلك الدقائق الإضافية لم تلعب.
وأضاف أن حالة الطرد التي لحقت بفريقه أثرت على الفريق فاضطر للتراجع قليلا، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، إلا أن لاعبي الهجوم والوسط لم يوفقوا في إحراز أهداف، وانتهت المباراة بالتعادل.
وأكد الفريدي أن المنافسة على بطولة الدوري ما زالت موجودة لكن المهم أن تكون المنافسة داخل الملعب وليست خارج الملعب، رافضاً تفسير ما يقصد من كلامه ذلك.وفق “أخبار 24”.
وكان النصر قد تعادل (صفر- صفر) أمام مستضيفه الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة غلب عليها “العنف”، ليرفع رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثاني من بطولة الدوري.
أحمد الفريدي : لازالت المنافسة موجودة لكن المهم أن تكون داخل الملعب وليست خارج الملعب#الفتح_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/OHeKtmTB0t
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 28, 2018