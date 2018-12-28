“تركي آل الشيخ” يكشف عن أولى وجهاته وخطواته لدعم أعمال الترفيه في المملكة

كشف تركي آل الشيخ الرئيس الجديد للهيئة العامة للترفيه المستشار بالديوان الملكي اليوم (الجمعة)، عن أولى وجهاته وخطواته لدعم أعمال الترفيه في المملكة.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في موقع “فيس بوك”: “سأقوم في منتصف شهر يناير القادم إن شاء الله بعدة زيارات خارجية أبدأها بمصر العزيزة لتوقيع عدة اتفاقيات للترفيه تشمل مسرحيات وحفلات … ومن بعدها زيارة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال للاتفاق على فعاليات ترفيهية”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر الخميس، عدداً من الأوامر الملكية الكريمة والتي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيينات للوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، تضمنت إعفاء آل الشيخ من هيئة الرياضة وتعيينه رئيساً لهيئة الترفيه.وفق “أخبار 24”.