أدَّى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية جخيرة، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف إبراهيم بن حسن أبو راية أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
ونقل محافظ صبيا عقب الصلاة التي حضرها عددٌ من ضباط القوات المسلحة، ومديري الدوائر الحكومية والأمنية، والمشايخ، وجموع من أهالي المحافظة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين –لوالد وذوي الشهيد.
كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله مع الشهداء، وأن ُيلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وفق “أخبار 24”.