المريسل يعلق على تغريدة تركي آل الشيخ.. والأخير يرد: “مزحة وإنت غالي”

علَّق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل على التغريدة الشهيرة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بعد إعفائه من رئاسة مجلس إدارة هيئة الرياضة، حيث رد عليه الأخير مؤكداً له أن الأمر كان مزحة لا أكثر.
وكان آل الشيخ قد هنَّأ رئيس هيئة الرياضة الجديد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عبر تغريدة في حسابه في “تويتر” قائلاً له: “الله يوفقك ويعينك.. عطني عبده ورابح وناصر القصبي وراشد وعبد المجيد وماجد وأصيل وعادل إمام وهنيدي وملاهي وسيرك.. وخذ المريسل وفواز الشريف”.وفق “أخبار 24”.
وعلق المريسل على التغريدة قائلاً: “أبو ناصر طال عمرك، لن أستطيع كشف الألم بأكمله في صدري مهما كتبت، عزائي الوحيد إنك في خدمة الوطن بأي مكان وإنت تستاهل، وذكرك لاسمي كممثل للإعلام الرياضي مقارنةً بعتاولة الفن، هذا شرف كبير لا يجاريه شرف.. أشكرك من كل قلبي؛ فقد كرمتني بطريقتك العفوية أكبر تكريم”.
ليرد عليه آل الشيخ قائلاً: “مزحة وإنت غالي”.
فرد عليه المريسل بالقول: “أعرف ورب الكعبة ليت كل الناس تعرفك يا غالي الله يحفظك ويرعاك ويخليك لعين ترجيك و يطول بعمرك أحبك في الله أبو ناصر”.