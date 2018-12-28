نشر المصور العالمي كايل مايلوف، مجموعة من الصور الخلابة التي التقطها لأبرز معالم المملكة، واصفا تجربته بـ”المذهلة”.
وقدم مايلوف (30 عاما) من أقصى جنوب إفريقيا في رحلة شاقة إلى الرياض، لتحقيق حلمه باستكشاف معالم المملكة، واستغل فرصة سباق الفورمولا إي العالمي بالدرعية، للحصول على التأشيرة السياحية الجديدة لحضور الفعالية واكتشاف المواقع الأثرية.
ووثق مايلوف الذي سافر إلى نحو 70 دولة في العالم، على صفحته على “إنستغرام” بالفيديو والصور استكشافاته لأهم معالم المملكة، وأبرزها في صورة جذابة، بعد جولة استغرقت نحو إسبوعين للمواقع الطبيعية والثقافية والتاريخية، لينقل صورة حضارية للعالم عن السعودية وتاريخها.
ووصف مايلوف وفقا لـ”العربية نت” تجربته بـ”المذهلة”، قائلا: “لم أصدق أنني في السعودية التي أسمع عنها، وكأنني صديقهم منذ فترة طويلة، الكل يدعوني إلى العشاء، ويرغب بمرافقتي لتعريفي بالمواقع السياحية، الكرم والرحابة والابتسامة كانت عنواناً لتنقلاتي في السعودية حتى الآن، فأنا أحب السفر والاكتشاف حتى تعرفت إلى صديقي يوسف السديس، الذي تحدث لي عن بلده وكنوزه الطبيعية والتاريخية وتمنيت أن أراه على أرض الواقع”.
وأوضح أن حلمه تحقق بعد التنسيق مع التواصل الحكومي بالمملكة، حيث شرحوا له آلية الحصول على الفيزا السياحية مع البرامج العالمية التي تنفذها، لافتا إلى أنه قام بتصوير مقطع فيديو عن هذه الفيزا ونشره في حسابه بـ”بتويتر”، ولقي تفاعلاً كبيراً تجاوز 170 ألفاً؛ الأمر الذي يدل على شغف العالم بزيارة السعودية.وفق “أخبار 24”.