شدد وزير الإسكان ماجد الحقيل على ضرورة تسليم عدد من مشاريع برنامج “سكني” بالمنطقة الشرقية للمستفيدين خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك خلال وقوفه على مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع السكنية في كل من الدمام والقطيف والأحساء.
وتفقد الحقيل 9 مشاريع سكنية، يجري تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين في المنطقة الشرقية، وهي: (القطيف البدراني، واحة الدمام، إسكان “مد”، الفريدة، والواجهة ونساج تاون بالدمام، وفي الأحساء: المبرز، فلل البيرق، ديار الحسا)، تضم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الشقق والفلل والتاون هاوس.
وأكد أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحددة لهذه المشاريع بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين، وذلك في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين ورفع نسبة تملّكهم إلى 60٪ بحلول عام 2020 وإلى 70٪ بحلول عام 2030.
وأوضح وزير الإسكان أن أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة تحت الإنشاء تتراوح بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال.
من جهتهم، أكد عدد من المطورين خلال لقائهم مع وزير الإسكان أنه سيتم الشروع في تسليم المشاريع السكنية التي يعملون بها خلال العام 2019.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن إجمالي ما تم تخصيصه للمنطقة الشرقية منذ انطلاق برنامج “سكني” العام الماضي، نحو 73 ألف خيار سكني وتمويلي، يشمل نحو 23 ألف تمويل مدعوم، و10.5 ألف أرض سكنية مجانية، ونحو 4.3 ألف وحدة سكنية جاهزة، وأكثر من 35 ألف وحدة سكنية.