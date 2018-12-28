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أخبار محلية > الدفاع المدني: “صافرات الإنذار” لم تعمل بشكل سليم.. ورفضنا تسلمها
28/12/2018   4:23 م

الدفاع المدني: “صافرات الإنذار” لم تعمل بشكل سليم.. ورفضنا تسلمها

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قال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو إن مشروع صافرات الإنذار الذي تمت تجربته بالمملكة قبل عدة أشهر، لم يعمل بشكل سليم، إذ تم رصد عدد من الملاحظات عليه.

وأوضح الفريق العمرو أنهم رفضوا تسلم المشروع من الشركة المنفذة، حتى يتم إجراء الإصلاحات اللازمة والتي تضمن عمل الصافرات بشكل دقيق وفقاً لما هو مخطط ومطلوب.

وأبان خلال رعايته حفل تخريج ضباط معهد الدفاع المدني أمس الخميس، أن الدفاع المدني ينسق حالياً مع شركات الاتصالات العاملة في المملكة للاضطلاع بمهمة الإنذار في حالات المخاطر عبر رسائل الجوال.وفق “أخبار 24”.

الدفاع المدني: “صافرات الإنذار” لم تعمل بشكل سليم.. ورفضنا تسلمها

أخبار محلية
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