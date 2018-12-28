“العمل” تباشر تجمع 500 عامل بمقر عملهم بالجبيل لتأخر رواتبهم منذ 4 أشهر

تجمع أكثر من 500 عامل وافد يتبعون لإحدى الشركات، بمقر عملهم بمحافظة الجبيل، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 4 أشهر، فيما باشر مفتشو مكتب العمل بالمحافظة الموقع.
وأوضح مكتب العمل أن العمال من جنسيات مختلفة، ويطالبون بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 4 و5 أشهر، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن بعض العمال يطالبون بتصفية مستحقاتهم وإصدار تأشيرات خروج نهائي لهم، فيما يطالب البعض بنقل خدماته.
وأضاف أنه تم الاستماع إلى شكاوى العمال وإفهامهم بضرورة المطالبة بها بالطرق النظامية عبر مكتب العمل، وليس بالتجمعات المخالفة، لافتاً إلى أنهم استجابوا لذلك وعادوا لمقر سكنهم.
وأبان المكتب أنه ستتم دراسة جميع مطالب العمال، والتحقق منها، والعمل على إنهائها وفقاً لمقتضى الأنظمة.