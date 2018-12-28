السيرة الذاتية للدكتور يوسف بن محمد بن سعيد الذي صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير الشؤون الإسلامية

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور يوسف بن محمد بن سعيد الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة:
المناصب السابقة
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية.
رئيس اللجنة العلمية لندوة الانتماء الوطني في التعليم العام رؤى وتطلعات.
• عضو لجنة فحص الرسائل بالجامعة لمدة خمس أعوام.
• عضو مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين.
• عضو مجلس عمادة الدراسات العليا.
• عضو اللجنة العليا لندوة شهداء الواجب وواجب المجتمع.
محاضر بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 1415هـ
وكيل لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 1418 – 1419 هـ
أستاذ مساعد بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 1419هـ
رئيس لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 1423 – 1425 هـ
أستاذ مشارك بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 1427هـ
له مشاركات في ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعدد من المحاضرات والندوات في مساجد الرياض وخارجها.
• عمل على التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس في دورات الأئمة والخطباء.
• شارك في ندوة (تحصين شباب الجامعات ضد الغزو الفكري) في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
السيرة العملية
• له مشاركات في إذاعة الرياض.
• له مشاركات مع بعض الصحف والمجلات.
• أشرف على عدد من الرسائل وناقشها.
• له عدد من المؤلفات المنشورة.
• خطيب في أحد الجوامع في مدينة الرياض.
السيرة التعليمية•
البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض.
•الماجستير رسالته كانت بعنوان ( المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب ـ دراسة وتحقيقا وشرحا )، وذلك في عام 1415 هـ.
•الدكتوراه في رسالته التي كانت بعنوان (آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها ـ الجهمية والمعتزلة ) ، وذلك في عام 1418هـ.
اعمال عضوية اللجان :
عضو لجنة فحص الرسائل بالجامعة لمدة خمسة أعوام .
عضو مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين .
عضو مجلس عمادة الدراسات العليا .
عضو مجلس كلية أصول الدين لمدة سنتين .
عضو اللجنة العليا لاستشراف مستقبل الجامعة وتطويرها .
عضو اللجنة الفرعية الشرعية لبرنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض .
عضو مجلس الإشراف على موقع الإمام محمد بن عبدالوهاب وتلامذته بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
عضو لجنة الإشراف على موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
رئيس لجنة النظام في المجلس العلمي .
عضو المجلس العلمي ممثلا لكلية أصول الدين .
عضو المجلس الألى لكراسي البحث .
الإشراف على الرسائل ومناقشتها في عدد من الجامعات منها :
جامعة الإمام .
جامعة الملك سعود .
جامعة أم القرى .
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية .
كليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم .
جامعة طيبة .
جامعة الدمام .
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن .
الإشراف على عدد كبير من الرسائل في الجامعة .
الإشراف على عدد من الرسائل في كليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم .
التدريس في كليات البنات في السنة المنهجية لمرحلة الدكتوراه .
تولى التحكيم في عدد من المجلات العلمية المحكمة التابعة للجامعات .
تولى التحكيم لترقية بعض الأساتذة في بعض الجامعات .
أعماله العلمية :
مسائل الجاهلية ـ تحقيقا ودراسة وشرحا ، وهي مطبوعة في مجلدين .
شرح مسائل الجاهلية ، للألوسي ، طبعت مرات عديدة في مجلد واحد .
القول في علم النجوم ، للخطيب البغدادي تحقيق ودراسة .
القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي ، لمحمد عبد السلام خضر ، تحقيق ـ مطبوع .
رسالة في القرآن وكلام الله ، للموفق ابن قدامة ـ مطبوع .
رسالة في التوحيد ، لسليمان بن محمد العمري ، تحقيق ، مطبوع .
الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة ، لإسماعيل اليازجي ، تحقيق ودراسة ، مطبوع .
شرح أبيات من الكافية الشافية ، للشيخ عبد الرحمن بن حسن ، تحقيق ، مطبوع .
شرح تلخيص أبيات من النونية ، للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، تحقيق ، مطبوع .
تحقيق كتاب ” المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم ” لابن أسباسلار اليونيني
الدروس والمحاضرات ، والندوات :
له مشاركات في ندوات جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض .
محاضرات وندوات في مساجد الرياض وخارجها .
إلقاء المحاضرات في بعض الجهات الحكومية كوزارة الدفاع والطيران ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الداخلية
سلاح الحدود المعاهد العلمية وغيرها له دروس علمية في الرسالة التدمرية لابن تيمية ، ولمعة الاعتقاد ، والعقيدة الواسطية ، والعمدة لابن قدامة في الفقه ، ودرس في تفسير ابن كثير ، ونخبة الفكر في علم المصطلح ، ودرس في اللغة العربية في مدينة الرياض درس آخر كل شهر في محافظة العيون بالأحساء في لمعة الاعتقاد .وفق “أخبار 24”.
التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس في دورات الأئمة والخطباء .
المشاركة في ندوة (تحصين شباب الجامعات ضد الغزو الفكري ) في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية .
المشاركة في ندوة تكريم الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ في جامعة أم القرى .
رئيس اللجنة العلمية لندوة الانتماء الوطني في التعليم العام رؤى وتطلعات ، عضو اللجنة العليا لندوة شهداء الواجب وواجب المجتمع .