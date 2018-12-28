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أخبار محلية > السفير السعودي: رفع الحظر عن زيارة السعوديين للبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية
28/12/2018   12:21 م

السفير السعودي: رفع الحظر عن زيارة السعوديين للبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية

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قال سفير المملكة لدى لبنان وليد البخاري إنه سيتم رفع حظر زيارة المواطنين السعوديين إلى لبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالسفارة أمس الخميس، عدداً من أعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة، بحضور السفير اللبناني في المملكة فوزي كباره، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب التحضير للقمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في بيروت الشهر المقبل.

وأكد السفير بخاري أن المملكة تعمل على تقوية العلاقات اللبنانية السعودية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن سياسة المملكة الخارجية تجاه لبنان ارتكزت منذ تأسيسها على أهمية صون سيادة وأمن واستقرار لبنان.وفق “أخبار 24”.

السفير السعودي: رفع الحظر عن زيارة السعوديين للبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية

أخبار محلية
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