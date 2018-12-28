مقيم يروي تفاصيل حـادث سقوط مركبته من أعلى جبل بحي أجياد الصافي في مكة

روى المقيم الذي تعرض لحادث سقوط سيارته من أعلى جبل بحي أجياد الصافي بمكة المكرمة، تفاصيل الواقعة التي حدثت أمس الأول (الأربعاء).
ولفت علي الأهدل (يمني الجنسية)، إلى أنه ذهب إلى منزل أهل زوجته فجراً ليأخذ زوجته وأطفاله الأربعة، فأدار محرك السيارة ووضع ناقل الحركة في وضع “الخلف” بالخطأ، وضغط على دواسة البنزين فسقطت السيارة.
وأكد الأهدل عدم وجود حواجز في سفح الجبل، ما أدى إلى سقوط سيارته وارتطامها بسطح أحد المنازل، مبيناً أن حالة زوجته وأطفاله الأربعة حرجة، واضطر إلى أن يُخرج زوجته من المستشفى؛ بسبب رسوم التنويم والعلاج.
وطالب، وفقاً لـ “المدينة”، أمانة العاصمة المقدسة والشركات العاملة في الحي بتحمل مسؤولياتهم في معالجة أطفاله، وتعويضه عن سيارته التالفة.
من جانبه، نوّه المحامي حامد فلاتة إلى أحقية المتضرر في رفع دعوى ضد المتسبب الذي ترك هذه الهاوية، ولم يضع الاحتياطات اللازمة لحماية الطريق، مشيراً إلى أنه من حق المتضرر رفع دعوى للمطالبة بالتعويض أو دية إذا كان هناك وفيات.
في السياق ذاته، أكد الناطق الإعلامي لصحة مكة المكرمة حمد العتيبي، أن المريض غير المؤهل للعلاج يطالب بدفع تكاليف علاجه في المستشفيات الحكومية، أما إن كان المريض يحتاج إلى إنقاذ حياته يتم استقباله فوراً دون مطالبته بدفع أي رسوم.