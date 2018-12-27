المريسل: لا يُوجد تأخر في مستحقات محترفي النصر الأجانب

نفى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، اليوم الخميس، صحة الشائعات المتداولة بشأن تأخُّر مستحقات محترفي فريق النصر الأجانب، حيث قال: “لا يوجد تأخر في المستحقات للأجانب”.
جاء ذلك في معرض حديث المريسل عن تلك الشائعات، فقد وجّه رسالةً لجمهور النصر أكّد خلالها على ثقته في صحة المعلومة، قائلاً: “أقسم بمن أحل القسم، لا يوجد ريال واحد متأخرٌ للاعب أجنبي نصراوي واحد، باستثناء شهر ديسمبر والذي لم ينتهِ بعد”.
ويشهد نادي النصر حالياً حالة من الاستقرار، خصوصاً بعد تحقيقه نتائج إيجابية بدأت بالتعادل مع الهلال تلاها فوزه على الرائد ثم الاتحاد، وينتظر العالمي مواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري والمقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.وفق “أخبار 24”.