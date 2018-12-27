السيرة الذاتية لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الخميس) أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني.
وسنعرض فيما يلي السيرة الذاتية للأمير عبدالله بن بندر.
– ولد في 7 أغسطس 1986م.
– درس مراحل التعليم العام في مدارس الرياض.
– حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في تخصص إدارة الأعمال.
– بدأ خبراته العملية في إمارة منطقة الرياض في مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما كان مستشاراً خاصاً لأمير منطقة الرياض.
– عمل في ديوان ولي العهد بعد اختيار الملك سلمان ولياً للعهد.
– عمل في الديوان الملكي بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.
– شغل منصب نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
– صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمحمية الإمام سعود بن عبد العزيز.
– عضو في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعضو في مجلس المحميات الملكية، وعضو مجلس مشروع “آمالا”، وعضو مجلس إدارة مشروع “الديسة” ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان.وفق “أخبار 24”.