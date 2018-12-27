“القصبي”: سأتفرغ لتطويرها وهذه خبرات الدكتورة إيمان المطيري

أكد ماجد القصبي وزير التجارة والمكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه على معرفة بمفاصل احتياجات وزارة الشؤون البلدية، وأماكن وفرص التطوير بها، وأنه تابعها في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح الوزير أنه سيتفرغ لوزارة الشؤون البلدية والقروية في المرحلة القادمة، لوجود نائب، إضافة إلى مساعد له في وزارة التجارة هي الدكتورة “إيمان” وسيعتمد عليهما في المرحلة القادمة، لكي يتفرغ للبلديات ويعطيها وقتاً أكبر.
ورداً على سؤال خلال مداخلته على قناة “العربية” أوضح الوزير أن مساعِدته الدكتورة إيمان المطيري عملت معه في وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا ثم في وزارة التجارة، وهي ترأس لجنة “تيسير”، لتحسين بيئة الأعمال وأثبتت نجاحها في كل الملفات التي أوكلت بها، وهي أستاذة، وكانت في جامعة هارفرد، وهي جادة وملتزمة في عملها، وأثبتت نجاحها في كثير من الأمور.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من نجاح لجنة “تيسير” لاستكمال تطوير خدمات القطاع البلدي، وتحسين الخدمات التي تصل للمواطنين إن شاء الله، ولجنة “تيسير” يشارك بها أكثر من 40 جهة حكومية، واستطاعت أن تخرج بخمسمائة مبادرة إصلاح وتطوير في تحسين بيئة الأعمال.