السيرة الذاتية لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

صدر اليوم (الخميس) أمر ملكي بتعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزيراً للتعليم خلفاً للدكتور أحمد العيسى الذي عُيّن مستشاراً في الديوان الملكي ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويحمل الدكتور حمد آل الشيخ درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ستانفورد العريقة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما حصل آل الشيخ على شهادتي ماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية؛ إحداهما في تخصص التخطيط والتنمية من جامعة ستانفورد، والأخرى في تخصص الاقتصاد من جامعة سان فرانسيسكو.
ويتمتع الوزير الجديد بخبرة كبيرة في المجال التعليمي والأكاديمي وإدارة التعليم، حيث سبق له تولي منصب نائب وزير التعليم في عام 2011، وعمل قبل ذلك وكيلاً لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة.
كما شغل آل الشيخ في المجال الأكاديمي مناصب: رئيس لجنة الصياغة للدراسة الذاتية، ورئيس لجنة جائزة التميز لأعضاء هيئة التدريس، وعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، ووكيل كلية إدارة الأعمال، ورئيس قسم الاقتصاد.وفق “أخبار 24”.
أشرف على ما يزيد عن 300 بحث ودراسة اقتصادية وإستراتيجية وفنية كعميد لمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات( 1428 – 1430 هـ)، له العديد من المؤلفات بالمجال الاقتصادي والتنمية وقام بتأليف عدة كتب بالاقتصاد الرياضي.
كما نال الدكتور آل الشيخ عضويات كل من: جمعية الاقتصاد السعودية، وجمعية الاقتصاد الأمريكية، وجمعية اقتصاديات الموارد والبيئة، وشارك في مشروع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية بالمملكة بعيدة المدى.