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اخبار رياضية > تركي آل الشيخ يُمازح رئيس هيئة الرياضة الجديد: “عطني عبده ورابح وخذ المريسل وفواز”
27/12/2018   10:10 م

تركي آل الشيخ يُمازح رئيس هيئة الرياضة الجديد: “عطني عبده ورابح وخذ المريسل وفواز”

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مازح رئيس هيئة الترفيه الجديد تركي آل الشيخ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة الجديد بعد تعيينه بأمر ملكي اليوم، داعياً له بالتوفيق في مهمته.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “الله يوفقك ويعيينك … عطني عبده ورابح وناصر القصبي وراشد وعبدالمجيد وماجد واصيل وعادل إمام وهنيدي وملاهي وسيرك … وخذ المريسل وفواز الشريف”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر اليوم (الخميس)، عدداً من الأوامر الملكية الكريمة والتي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيينات للوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.وفق “أخبار 24”.

تركي آل الشيخ يُمازح رئيس هيئة الرياضة الجديد: “عطني عبده ورابح وخذ المريسل وفواز”

اخبار رياضية
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