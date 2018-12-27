ملخص الأوامر الملكية الصادرة اليوم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الخميس)، عدداً من الأوامر الملكية الكريمة والتي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيينات للوزارء وموظفي المرتبة الممتازة.
وفيما يلي ملخص للأوامر الملكية الصادرة اليوم:
– إعادة تشكيل مجلس الوزراء.
– تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني.
– تعيين إبراهيم بن عبدالله العساف وزيراً للخارجية.
– تعيين عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
– تعيين حمد بن محمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
– تعيين تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.
– تكليف ماجد بن عبد الله القصبي بوزارة الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى عمله وزيراً للتجارة والاستثمار.
– تعديل بعض مواد نظام مجلس الوزراء.
– إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد.
– إعفاء الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير من منصبه بناء على طلبه، وتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
– تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة عسير.
– تعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد وزيراً للدولة.
– إعفاء سفير المملكة لدى لندن من منصبه، وتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
– إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز من رئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتعيينه رئيساً لهيئة جديدة باسم “الهيئة السعودية للفضاء”.
– تعيين الأمير تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي.
– إعفاء أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة.
– تعيين الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الجوف.
– تعيين الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظاً لحفر الباطن.
– إعفاء مستشار الأمن الوطن محمد بن صالح الغفيلي، وتعيين الدكتور مساعد بن محمد العيبان مستشاراً للأمن الوطني إضافة إلى منصبه وزيراً للدولة.
– إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وتكليف الدكتور ماجد القصبي برئاسة مجلس إدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
– تعيين أحمد بن عقيل الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
– إعفاء تركي بن عبد المحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيساً للهيئة العامة للترفيه.
– تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير.
– إعفاء الفريق سعود بن عبدالعزيز هلال من منصب مدير الأمن العام، وتعيينه مستشاراً في وزارة الداخلية.
– تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.
– إعفاء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سليمان أبا الخيل من منصبه.
– تعيين الدكتور أحمد بن محمد العيسى مستشاراً بالديوان الملكي، ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، بعد إعفاءه من وزارة التعليم.
– تعيين الدكتور عواد بن صالح العواد مستشاراً بالديوان الملكي.
– تعيين الدكتور فهد بن عبد الله تونسي مستشارً بالديوان الملكي.
– إعفاء فهد السكيت المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
– إنشاء هيئة باسم “هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية”، وتعيين الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارتها ويتولى القيام بأعمال المجلس إلى حين تشكيل مجلس الإدارة..
– إعفاء محمد بن حمود المزيد من منصبه مساعداً لوزير المالية، وتعيين هندي بن عبدالله بن حميدان السحيمي مساعداً لوزير المالية.
– تعيين الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
– تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار.
– تعيين إحسان بن عباس بافقيه محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة.
– تعيين المهندس آنف بن أحمد أبانمي رئيساً لمؤسسة البريد السعودي.
– تعيين عبدالإله بن سعد بن دلاك مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرياضة.
– تعيين الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري مستشاراً في وزارة الداخلية.
– تعيين كل من: محمد بن حمود المزيد، وهزاع بن بكر القحطاني، وبندر بن محمد عسيري؛ أعضاء في مجلس الشورى.
– إعفاء الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد من منصب نائب رئيس ديوان المظالم، وتعيين الشيخ إبراهيم بن عبدالله المطرودي نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.وفق “أخبار 24”.