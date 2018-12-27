نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > اعفاء سفير المملكة في بريطانيا ومدير جامعة الإمام.. وتعيين “الحربي” مديرا للأمن العام
27/12/2018   4:38 م

اعفاء سفير المملكة في بريطانيا ومدير جامعة الإمام.. وتعيين “الحربي” مديرا للأمن العام

+ = -
690

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز من منصبه سفيرًا للمملكة في بريطاينا، وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين بمرتبة وزير، وإعفاء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء الفريق سعود بن عبدالعزيز هلال من منصب مدير الأمن العام، وتعيين الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.

كما شملت الأوامر الملكية تعيين الدكتورعواد بن صالح العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى رئيسًا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدري.وفق “أخبار 24”.

اعفاء سفير المملكة في بريطانيا ومدير جامعة الإمام.. وتعيين “الحربي” مديرا للأمن العام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885019671.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.