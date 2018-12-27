اعفاء سفير المملكة في بريطانيا ومدير جامعة الإمام.. وتعيين “الحربي” مديرا للأمن العام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز من منصبه سفيرًا للمملكة في بريطاينا، وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين بمرتبة وزير، وإعفاء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل.
كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء الفريق سعود بن عبدالعزيز هلال من منصب مدير الأمن العام، وتعيين الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.
كما شملت الأوامر الملكية تعيين الدكتورعواد بن صالح العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى رئيسًا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدري.وفق “أخبار 24”.