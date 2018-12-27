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أخبار محلية > إعفاء الأمير سلطان بن سلمان من منصبه وتعيينه رئيساً للهيئة العامة للفضاء
27/12/2018   4:35 م

إعفاء الأمير سلطان بن سلمان من منصبه وتعيينه رئيساً للهيئة العامة للفضاء

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صدر اليوم الخميس أمر ملكي بإعفاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثا من منصبه، وتعيينه رئيساً للهيئة العامة للفضاء.

إعفاء الأمير سلطان بن سلمان من منصبه وتعيينه رئيساً للهيئة العامة للفضاء

أخبار محلية
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