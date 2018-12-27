“العقاري”: سنلتزم بالأحكام القضائية الصادرة لصالح المستفيدين.. فلم ولن نكون خصماً للمواطنين

أكد صندوق التنمية العقارية أنه تمكن من خلال عددٍ من الحلول والخدمات التي يقدمها، إلغاء قوائم الانتظار، لافتاً إلى التزام الصندوق بالأحكام القضائية التي صدرت لصالح عدد من المستفيدين.
وشدد الصندوق على حرصه على تلبية احتياجات جميع المواطنين المدرجين على قوائمه، وتوفير الخيارات التمويلية المناسبة لهم.
وفيما يتعلق بصدور أحكام قضائية لصالح عدد من المستفيدين أكّد العصيمي التزام الصندوق بالأحكام الصادرة، منتظراً وصولها بشكل رسمي.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الصندوق لم ولن يكون خصماً للمواطنين وإنما يسعى إلى أن يكون عاملاً مساعداً في تحقيق طموحات المستفيدين من خدماته للحصول على السكن المناسب لهم ورفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020.