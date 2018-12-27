نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العقاري”: سنلتزم بالأحكام القضائية الصادرة لصالح المستفيدين.. فلم ولن نكون خصماً للمواطنين
27/12/2018   4:32 م

“العقاري”: سنلتزم بالأحكام القضائية الصادرة لصالح المستفيدين.. فلم ولن نكون خصماً للمواطنين

+ = -
482

أكد صندوق التنمية العقارية أنه تمكن من خلال عددٍ من الحلول والخدمات التي يقدمها، إلغاء قوائم الانتظار، لافتاً إلى التزام الصندوق بالأحكام القضائية التي صدرت لصالح عدد من المستفيدين.

وشدد الصندوق على حرصه على تلبية احتياجات جميع المواطنين المدرجين على قوائمه، وتوفير الخيارات التمويلية المناسبة لهم.

وفيما يتعلق بصدور أحكام قضائية لصالح عدد من المستفيدين أكّد العصيمي التزام الصندوق بالأحكام الصادرة، منتظراً وصولها بشكل رسمي.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الصندوق لم ولن يكون خصماً للمواطنين وإنما يسعى إلى أن يكون عاملاً مساعداً في تحقيق طموحات المستفيدين من خدماته للحصول على السكن المناسب لهم ورفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020.

“العقاري”: سنلتزم بالأحكام القضائية الصادرة لصالح المستفيدين.. فلم ولن نكون خصماً للمواطنين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885019655.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.