المواطنة المعتدية على موظفة جسر الملك فهد.. كانت بحالة غير طبيعية وتم إطلاق سراحها

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول واقعة اعتداء مواطنة عائدة من البحرين على موظفة جمارك جسر الملك، وضبط مشروبات كحولية بمركبتها.
وأوضحت المصادر أن السيدة المعتدية كانت في حالة غير طبيعية أثناء دخولها غرفة التفيش الخاصة بالجمارك، وذلك بعد توقيفها.
وأشارت المصادر وفقا لـ”سبق”، إلى أنه تم العثور على خمور في المركبة التي كانت تستقلها برفقة زوجها.
وبينت أنه تم إطلاق سراح المعتدية وزوجها بكفالة، لحين إحالة القضية إلى المحكمة كإجراء رسمي.
وكان مفتشو جمارك جسر الملك فهد أحالوا مواطنة وزوجها عائدين من مملكة البحرين لشرطة الجسر، لاعتداء الزوجة على موظفة الجمارك أثناء تفتيشها في القسم النسوي بالجمارك، فضلا على العثور على مشروبات كحولية عند إجراءات التفتيش للمركبة.