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أخبار محلية > “جوجل” تختار مهندسا سعوديا ضمن قائمة أفضل 4 مهندسين بالعالم في مجال مراكز البيانات
27/12/2018   4:27 م

“جوجل” تختار مهندسا سعوديا ضمن قائمة أفضل 4 مهندسين بالعالم في مجال مراكز البيانات

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اختارت شركة “جوجل” العالمية المهندس السعودي عبد الله الحربي، كأول آسيوي وعربي ضمن قائمة أفضل أربع مهندسين شباب في العالم في مجال مراكز البيانات لعام 2018.

وقال الحربي في مداخلة هاتفية مع برنامج “معالي المواطن” على فضائية “إم بي سي”، إن النجاح لا يأتي بمجهود فردي فقط لكن بمساعد المناخ المحيط بالشخص، معرباً عن سعادته بالإنجاز الذي حققه، وبتأثيره فيمن حوله.

ولفت إلى أن تلك القائمة تم اختيارها أيضا من قبل شركة “مايكروسوفت” العام الماضي، مشيرا إلى أن النجاح ينبغي أن يكون منهج حياة وليس نزوة.

وأوضح أن اختيار تلك القائمة يتم على مراحل وتصفيات مختلفة، تبدأ بمرحلة المؤهلات والإنجازات ذات التأثير الدولي للشخص من مشاريع مبتكرة وأبحاث، مبينا أنه كان له نصيب منها إذ نُشرت له أبحاث في أمريكا وأوروبا والصين.

وأشار إلى أنه بعد ذلك تأتي المرحلة المباشرة، وهي عبارة عن أسئلة تهدف لقياس قدرة الشخص على صناعة مراكز البيانات وتحدياتها، ونظرته المستقبلية لها.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الهدف من هذا الاحتفال هو النهضة بهذه الصناعة من خلال اجتماع الخبراء المهندسين المتميزين، موضحا أنه يحلم شخصيا بأن يضع تأثيره في مجتمعه وفي العالم في مجال تخصصه.

“جوجل” تختار مهندسا سعوديا ضمن قائمة أفضل 4 مهندسين بالعالم في مجال مراكز البيانات

أخبار محلية
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