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أخبار محلية > القوات البرية تدعو المواطنين من الجنسين لشغل 152 وظيفة مدنية شاغرة لديها
27/12/2018   4:25 م

القوات البرية تدعو المواطنين من الجنسين لشغل 152 وظيفة مدنية شاغرة لديها

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دعت قيادة القوات البرية الملكية المواطنين من الجنسين للتقديم إلى 152 وظيفة شاغرة لديها في عددٍ من المناطق، وهي من الوظائف المشمولة بلائحة الخدمة المدنية.

وأوضحت قيادة القوات البرية الملكية في إعلانها، أن التقديم على الوظائف المذكورة سيكون مفتوحاً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، اعتباراً من يوم السبت 22/4/1440 وحتى يوم الإثنين 24/4/1440هـ.

وأشار الإعلان إلى أن الاختيار لشغل الوظائف المذكورة سيكون عبر المفاضلة الوظيفية، سواء كان بالنسبة إلى المتقدمين من الرجال أو المتقدمات من الإناث.وفق “أخبار 24”.

القوات البرية تدعو المواطنين من الجنسين لشغل 152 وظيفة مدنية شاغرة لديها

أخبار محلية
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