مدني المدينة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة , المواطنين و المقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر, حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر كثير من أجزاء المنطقة بالأمطار و السيول مما قد يعرضهم للأخطار و الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه خلال إجازة منتصف العام الدراسي.
ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد مبارك الجهني، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدا عن الأودية و مجاري السيول و عدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها و إختيار الاماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية و الابتعاد عن المستنقعات المائية و المياه الراكدة .
كما يهيب الجهني بقائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات و المراكز والقرى و الهجر و التأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة و اتباع تعليمات و إرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وأكد الجهني إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات و الآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة و الإدارات الخارجية بالمحافظات و تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.وفق “أخبار 24”.