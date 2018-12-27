نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية
27/12/2018   4:21 م

أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية

+ = -
560

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وضم أعضاء المجلس الأسماء التالية:

أولاً: إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:

1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
2- وزير الداخلية عضواً
3- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
5- وزير الخارجية عضواً
6- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
7- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير
وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً
8- وزير الإعلام عضواً
9- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
10- رئيس أمن الدولة عضواً
11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس

أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885019633.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.