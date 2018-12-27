أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وضم أعضاء المجلس الأسماء التالية:
أولاً: إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
2- وزير الداخلية عضواً
3- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
5- وزير الخارجية عضواً
6- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
7- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير
وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً
8- وزير الإعلام عضواً
9- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
10- رئيس أمن الدولة عضواً
11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس