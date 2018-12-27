جناح الخرج أصبح مقصد لزوار مهرجان الجنادرية .. وغرفة الخرج تقدم متحف معماري

حافظ جناح محافظة الخرج في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” على حضوره الدائم، وتميزه المستمر حتى يومه السادس ؛ وأصبح مقصداً للزوار؛ وامتلأت جنباته بأهل المحافظة والزوار لمشاهدة مايقدمه من ماضٍ وحاضر.
وشهد مساء يوم أمس الأربعاء زيارة صاحب السمو الملكي الامير فهد بن خالد بن سلطان و صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن خالد بن سلطان وصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن خالد بن بندر ومدير ادارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللوء سعد الراجح
ووكيل أمين منطقة الرياض بالنيابة المهندس عادل السالم ووكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس محمد الخريف زيارة رئيس بلدية الحوطه المهندس فارس القحطاني .
وقدم ركن غرفة الخرج بالجناح نبذه تعريفية عن الاختصاصات والمجالات والخدمات المتاحة في الغرفة كما شهد الركن شاشات يعرض فيها الدورات التدريبية التي أقيمت خلال الفترة الماضية لكل الجنسين وكذلك مراحل إنشاء المبنى الذي يعد تحفة معمارية على مستوى المحافظة حيث انشأ خلال فترة لم تتجاوز ١٦ أشهر من بداية وضع حجر الاساس وقدم الركن هدايا للزوار من مختلف الشخصيات صورة تذكارية تركزت الصور المهداه على صور التقطت من اثار ومواقع مميزة بالمحافظة بعدسات مصوريها .