الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تنشئ برنامج صكوك بقيمة 11 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اليوم إنشاءها برنامج صكوك بقيمة 11 مليار ريال.
ويشمل البرنامج إصدارات متعددة من حين إلى آخر للصكوك الإسلامية بالريال السعودي حسب توقعات الشركة، حيث قامت بتعيين “إتش إس بي سي السعودية” كمنظم وحيد للبرنامج.
كما قامت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتكليف “إتش إس بي سي السعودية” كمدير إصدار رئيسي لبرنامج الصكوك وقيادة ترتيب وتوثيق عملية الإصدار.
كما أعلنت بدء اللقاءات مع المستثمرين حيث سيتم طرح الصكوك بالريال السعودي فقط من خلال برنامج الصكوك الخاص بالشركة وفقاً لظروف السوق. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المبلغ الناتج عن برنامج إصدار الصكوك الإسلامية سيموّل استراتيجية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بزيادة السيولة في قطاع التمويل السكني في المملكة انطلاقاً من رؤية الشركة وتماشياً مع أهدافها.