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أخبار محلية > بالفيديو.. عبيدة الشبل توضح هل اشتراط نزع النقاب هي مخالفات؟
26/12/2018   10:51 م

بالفيديو.. عبيدة الشبل توضح هل اشتراط نزع النقاب هي مخالفات؟

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أوضحت عبيدة الشبل من يتعرض في العمل للتحرش، الابتزاز، اشتراط نزع النقاب، هل هي مخالفات وما دور المرأة التي تواجه مثل هذا؟
وترد عبيدة، من خلال استضافتها في برنامج ” تم ” ، على أمثلة من تعرضن للتحرش من النساء، مثل أم علي، التي عرضت مشكلتها قائلة: ذهبت إلى أحد الوظائف وقلت محتاجة لوظيفة؟ فأجابني أنا ” محتاج حنان ” ، ولم أوثق كلامه؛ لكي أذهب إلى قانون التحرش.
وقالت امرأة آخرى تدعى مها: عند ذهابي لمقابلة عمل في قطاع خاص يطلبون مني نزع النقاب وهذه أحد شروطهم.

وقالت عبيدة الشبل، لو ثبت هذا الأمر يتعرض للمحاسبة: ” لذلك عندما أقدم على وظيفة اتصل على الرقم الرسمي لإثبات الأمر؛ لأن المكالمات مسجلة ” ، وتابعت أن رفض صاحب العمل لتوظيف امرأة بسبب المظهر هو أمر غير مقبول ولكن عليها أن تثبت أن رفضها كان لهذا السبب. ” وفق موقع صدي.
وأضافت ” الشبل ” أن الميثاق الذي أصدره معالي وزير العدل، والذي يدعم عدم تعرض المرأة للتحرش أو غيرها، وأن الشخص الذي وضع لافتة تمنع توظيف المنتقبات سيتعرض للمحاسبة لأن هذا مخالف للنظام.

بالفيديو.. عبيدة الشبل توضح هل اشتراط نزع النقاب هي مخالفات؟

أخبار محلية
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