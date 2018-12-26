بالفيديو.. محامية توضح الفارق بين فسخ النكاح والخلع وعدة كلًا منهما

أوضحت المحامية بيان ظهران، الفارق بين فسخ النكاح والخلع، وعدة كلًا منهما للزوجة.
وقالت المحامية، إن الطلاق دائمًا يكون على رغبة الزوج فيتوجه إلى الدوائر الإنهائية يستخرج صك إثبات طلاق، وفسخ النكاح والخلع تكون بناء على رغبة الزوجة فتتقدم لمحاكم الأحوال الشخصية بدعوى تطلب فيها فسخ النكاح للضرر أو فسخ النكاح بعوض.
وتابعت بيان أن في الضرر لابد أن تثبت أنها تعاني من ضرر جراء استمرارية العلاقة الزوجية، وهناك خبراء اجتماعيين بعدما يتم إحالتهم للجنة الصلح والتحكيم ينظروا لحال الزوجين ويتأكدوا من وجود ضرر فعلًا أثناء النقاش والجدال.
وأضافت ” ظهران ” أن في حال عدم إثبات الضرر نلجأ إلى فسخ النكاح بعوض ومن خلال المناقشة بين الزوجين يقرر العوض، وتحدده لجان الإصلاح والتحكيم، موضحة أن دعوى الخلع لابد أن تكون بموافقة الزوج أي يوافق أنه يأخذ المهر مقابل أن يخلع نفسه، مؤكدة أنه شرعًا لابد أن يزيد المبلغ المالي عن المهر المدون في عقد النكاح.
وعن عدة الزوجة، قالت إن التي تخلع زوجها تكون شهر أو حيضة واحدة، ويدون في صك الخلع أن عدتها شهر أو حيضة، ولكن إذا كانت حامل تنتهي العدة عند انتهاء الحمل. وفق صدي.
واختتمت بيان: ” لكن عند العودة لا يستطيع أن يرجعها الزوج، إذا كان الصك صادر من محاكم الأحوال الشخصية بناء على رغبة الزوجة، في حال كان صك خلع أو فسخ نكاح لا يستطيع أن يرجعها، لابد أن ترجع بعقد جديد ومهر جديد وموافقتها. ”
المحامية #بيان_زهران : هذا هو الفارق بين فسخ النكاح والخلع .. وهذه عدة كل مهما للزوجة#برنامج_سيدتي#خليجية@bayanzahran1 pic.twitter.com/WJ2qzsMtms
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 26, 2018