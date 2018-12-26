هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تصدر قراراً بزيادة نطاق التراخيص الموحدة

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بزيادة نطاق خدمات التراخيص الموحدة لشركات الاتصالات الحاصلة عليه وهي: شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”.
وجاء ذلك القرار لتتمكن هذه الشركات من تقديم جميع الخدمات التي ترخصها الهيئة تحت ترخيص واحد مثل: خدمات الاتصالات المتنقلة، خدمات الاتصالات الثابتة، خدمات إنترنت الأشياء، خدمات الذكاء الصناعي، خدمات التطبيقات الرقمية.
وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالعزيز بن سالم الرويس، أن الهدف هو تمكين شركات الاتصالات الحاصلة عليه من تقديم كافة الخدمات المدمجة، وتعزيز المنافسة، وتمكين المستخدم من الحصول على أفضل الخدمات بأفضل جودة وأفضل سعر، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد. وفق “أخبار 24”.
وتأتي تلك الإصلاحات ضمن برنامج متكامل مقدم لقطاع الاتصالات بالمملكة والشركات العاملة فيه، والتي تضمنت توقيع اتفاقيات التسوية المالية مع شركات الاتصالات الثلاث والجهات الحكومية المعنية (وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) والتي ستساهم بشكل إيجابي في تعزيز قدرة تلك الشركات على الاستثمار في شبكاتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين.