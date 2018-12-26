“أسامة هوساوي” يعلن اعتزاله في يناير.. ويؤكد: لن أنتقل للاتحاد

بعث اللاعب أسامة هوساوي؛ المحترف بنادي الوحدة، برسالة إلى جمهور ناديه، مطالبًا إياهم بالتوقف عن المهاترات التي تضر بمصلحة الفريق، مؤكدًا أنه سيتوقف عن اللعب في يناير المقبل.
وأوضح هوساوي أنه منذ بداية الموسم اتفق مع الجهاز الإداري والمدير الفني بالنادي آنذاك “فابيو” على أنه سيوقف اللعب بحلول الانتقالات الشتوية، معللا ذلك بأسباب شخصية والإصابة التي مني بها في الركبة التي ستقف عائقا للاستمرار في الملاعب، مشيرا إلى أنه سيطلب الأذن من المستشار تركي آل الشيخ باعتباره السبب الرئيسي للعودة إلى الوحدة.
وحول إشاعات انتقاله لنادي الاتحاد، علق على حسابه الرسمي في “تويتر” قائلاً: “إن نادي الإتحاد فريق كبير وعريق، ولكن الكل يعرف أني لاعب (محترف) والنظام لايسمح بالتفاوض مع اللاعب قبل دخوله آخر ستة شهور بدون إذن ناديه لأنه في ضرر على اللاعب والنادي”. وفق “أخبار 24”.
واختتم هوساوي تغريداته قائلا: “لا أنسى أبدا بداياتي في نادي الوحدة ودعم الجماهير الوحداوية للاعبين بوقفة صادقة وبتعاون من الجميع نتمنى أن تعود الوحدة لتقديم المستويات والنتائج الممتازة”.