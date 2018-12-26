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اخبار رياضية > الشهري يستدعي النجعي والحمدان وهيثم الخليف للانضمام إلى معسكر الطائف
26/12/2018   10:46 م

الشهري يستدعي النجعي والحمدان وهيثم الخليف للانضمام إلى معسكر الطائف

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عاود المنتخب الوطني تحت 21 عامًا تدريباته اليوم الأربعاء بعد مباراته الودية أمس الثلاثاء مع ضيفه منتخب تونس، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام بالطائف في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وأجرى الأخضر مساء اليوم الأربعاء حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، والتي قسّم الجهاز الفني في بدايتها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية مرانًا استرجاعيًا، في حين بدأت المجموعة الثانية تدريباتها بمران على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته غدًا الخميس بحصة مسائية استعدادًا لمواجهة منتخب تونس مساء الجمعة في ختام المعسكر. وفق “أخبار 24”.

من جهة أخرى، التحق بمعسكر الأخضر في الطائف اليوم الأربعاء اللاعبين، سامي النجعي (من نادي النصر)، وعبدالله الحمدان (من نادي الشباب)، وهيثم الخليف (من نادي هجر)، في حين غادر المعسكر كل من: يوسف الحربي، وعبدالباسط هندي، وعبدالرحمن اليامي، ومحمد المجحد، وعلي الأسمري.

الشهري يستدعي النجعي والحمدان وهيثم الخليف للانضمام إلى معسكر الطائف

اخبار رياضية
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