المريسل يثير التكهنات على تويتر ويكشف عن مفاجأة في الشتوية!

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الكثير من التساؤلات والتكهنات على تويتر حول لاعب رافض اللعب مع ناديه.
وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً ” مقوم الدنيا و رافض يلعب، استر يا ستار”.
وتفاعل المتابعين بصورة كبيرة مع تغريدة المريسل ، حيث توقع مغرد أن هذا اللاعب هو ” أسامة هوساوي”.
ليرد عليه المريسل قائلاً ” لا ، لاعب أجنبي خطير و يمكن يمشي في الشتوية”.
وتوقع مغرد أخر قائلاً ” أنا اعطيك العلم، قوميز الهلال”.
وقال متابع ثالث ” مرابط. غائب عن التمارين. وعلى خلاف. مع المدرب والإداره. حسب ماسمعته من المقربين بالشأن النصراوي. والمريسل خطير جدا، مدري كيف علم وهو ممنوع من دخول نادي النصر. وفق “المرصد”.
وعلق مغرد رابع بقوله “مرابط رافض يلعب مع النصر لتقدم نادي قطري بعرض مغري يفوق مايتقاضاه بنادي النصر ويتكفلون بدفع الشرط”.