جذب التصميم المعماري الفريد لـ”مسرح المرايا” الأنظار نحو مهرجان “شتاء طنطورة” الذي تستضيفه محافظة العلا شمال غرب المملكة.
وجُهّز المسرح بأحدث تقنيات الصوتيات والإضاءة والستائر الخلفية المتحركة التي تُظهر روعة المناظر الطبيعية المحيطة بالمسرح والمتمثلة في التشكيلات الصخرية الجميلة.
ويتسع مسرح المرايا لنحو 500 ضيف، وهو من تصميم المهندسَين الإيطاليين “ماسيمو فوغلياتي” و”فلوريان بوجي”.
كما يضم المسرح منطقة لكبار الشخصيات، وصالة عرض لأهم الفنون العالمية، ومنطقة لاستقبال الضيوف، وغرف استعداد الفنانين وفرقهم.
ويشهد المسرح المزود بتقنيات الإسقاط الضوئي الرقمي خلال أيام المهرجان عددا من الأمسيات الفنية لفنانين عالميين وعرب، وستقام عليه مساء الجمعة القادم حفلة للمغنية ماجدة الرومي.
وفق “أخبار 24”.